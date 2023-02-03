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Начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 3 февраля 2023, 20:51
Шарль Мишель, Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на саммите Украина-ЕС в Киеве 3 февраля, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после саммита Украина-ЕС в Киеве заявил, что между Украиной и партнерами есть понимание относительно начала переговоров о членстве уже в 2023 году.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре.

О чем конкретно мы договорились сегодня?

Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году.

Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию, в частности санкционное давление".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Европейский Союз согласился, что Украина прилагает серьезные усилия для проведения реформ, которые необходимы для начала переговоров о членстве.
  • В частности, Евросоюз "признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в течение последних месяцев в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС". Речь идет о перечне из семи критериев, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения к вступлению в ЕС.
  • В совместном заявлении саммита говорится, что в ЕС "приветствовали прогресс в обеспечении независимой и эффективной работы антикоррупционных институтов и приведении медиазаконодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС относительно аудиовизуальных медиауслуг".
  • Также документ подчеркивает две сферы, к которым приковано особое внимание - это судебная реформа и реформа КС, а также отмечает необходимость получить оценку Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.

Детальнее об итогах саммита: Освобождение Крыма, путь в ЕС, деньги на оружие. Главное с саммита Украина-ЕС

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Темы: ЕСУкраинаЗеленскийевроинтеграция
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