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Поддержи "Украинскую правду" на Patreon

Пятница, 3 февраля 2023, 21:55
Поддержи Украинскую правду на Patreon

Ежедневно редакция "Украинской правды" работает над тем, чтобы вы – читатели получали актуальную и важную информацию. В течение полугода нас уже поддерживают читатели со всего мира на краудфандинговой платформе Patreon.

Благодаря взносам читателей мы можем проводить систематические журналистские расследования, которые приводят к изменениям, ездить в горячие точки, чтобы освещать жизнь людей и военных во время большой войны и показывать важные события в тылу.

Такая вовлеченность читателей помогает нам экспериментировать и работать с новыми форматами.

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По нашему мнению, сегодня идеальное время, чтобы поддержать редакцию "Украинской правды". При создании материалов мы всегда учитываем интересы нашей аудитории.

Эффективность работы редакции можно понять по количеству людей, которые переходят за новостями именно на наш сайт. В первые дни войны "Украинская правда" стала вторым по посещаемости сайтом после Google.  

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

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