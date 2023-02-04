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Китай может планировать нападение на Тайвань до 2027 года – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 февраля 2023, 04:55
Уильям Бернс ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин может планировать осуществить захват Тайваня в 2027 году.

Источник: Бернс, цитирует Reuters

Детали: Директор ЦРУ сказал, что не стоит недооценивать амбиции Си Цзиньпина по Тайваню, несмотря на то, что "его, вероятно, отрезвили действия российских военных в Украине".

По его словам, Соединенные Штаты знают "из разведывательных данных", что Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на остров Тайвань к 2027 году.

"Это не означает, что он решил осуществить вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", - отметил Бернс.

По мнению Бернса, китайский лидер, скорее всего, "удивлен и обеспокоен" и пытается извлечь уроки из "очень плохой работы" российских военных и их вооружений в Украине.

Россия и Китай подписали договор о партнерстве "без ограничений" в феврале прошлого года, незадолго до вторжения РФ в Украину, которое усилило беспокойство Запада, что Китай может пойти на подобный шаг в отношении Тайваня.

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Темы: КитайТайвань
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