Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине ликвидированы еще 720 российских вояк и десятки техники

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 07:31
В Украине ликвидированы еще 720 российских вояк и десятки техники
ГЕНШТАБ

Вооруженные силы за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов, 3 танка и 13 единиц автомобильной техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3218 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2220 (+5) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 225 (+3) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1956 (+4),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
  • специальная техника - 203 (+1).

Данные уточняются.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: