В Украине ликвидированы еще 720 российских вояк и десятки техники
Суббота, 4 февраля 2023, 08:31
Вооруженные силы за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов, 3 танка и 13 единиц автомобильной техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 3218 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 2220 (+5) ед,
- РСЗО - 460 (+0) ед,
- средства ПВО - 225 (+3) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1956 (+4),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
- специальная техника - 203 (+1).
Данные уточняются.
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