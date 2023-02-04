Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине ликвидированы еще 720 российских вояк и десятки техники

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 08:31
ГЕНШТАБ

Вооруженные силы за сутки ликвидировали 720 российских оккупантов, 3 танка и 13 единиц автомобильной техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3218 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6394 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 2220 (+5) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 225 (+3) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1956 (+4),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,
  • специальная техника - 203 (+1).

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT

Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался

дополненоРезникова переведут в другое министерство, Минобороны возглавит Буданов - Арахамия

Зеленский ввел в действие санкции против атомной отрасли России

Резников хочет создать Military Prozorro

Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине

Все новости...
война
Новый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек
Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине
Регионы: россияне обстреливали девять областей, есть погибшие гражданские
Последние новости
05:34
РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней – FT
04:15
Боррель: Страны ЕС не планировали и не планируют отправлять свои войска в Украину
03:25
В Энергодаре критическая ситуация, в городе фактически нет отопления – мэр
02:37
Россияне на оккупированных территориях изымают и сжигают украинские книги – ЦНС
01:17
Сумщина: враг обстрелял 3 громады
00:49
Резников заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, но он бы отказался
00:26
Папа Римский заявил, что готов встретиться с Путиным и Зеленским
23:24
В ДТЭК объяснили, как будут отключать свет в Киеве в понедельник
23:16
Почему мы (не) читаем во время войны: как полномасштабное вторжение России меняет привычку
22:54
В Австрии за выходные под лавинами погибли 8 человек
Все новости...