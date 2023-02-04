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В Одессе задержали агента ФСБ, который шпионил ради квартиры в Крыму - СБУ

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 09:06
В Одессе задержали агента ФСБ, который шпионил ради квартиры в Крыму - СБУ
задержание российского агента, фото сбу

Контрразведка Службы безопасности разоблачила законспирированного агента ФСБ в Одессе, которому пообещали квартиру в Крыму.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что это бывший военный, который еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020 - начал активно собирать разведданные о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных сил на территории южного региона.

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"Особое внимание" обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Также он пытался "отслеживать" поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты деятельности агента и установили его российских кураторов, а затем и задержали пособника агрессора.

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По данным следствия, предателем оказался местный житель, который в 1990 году окончил Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик".

Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

Затем занимался контрабандой соответствующей продукции из России. Таким образом он попал в поле зрения российской спецслужбы.

Во время очередного пребывания на территории РФ его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области.

За выполнение задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу квартиры стоимостью $200 тысяч в оккупированном Крыму.

Его будут судить по статье "Государственная измена", сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Темы: СБУгосизменашпионажРосcия
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