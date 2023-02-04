Британская разведка: попытка РФ интегрировать оккупированные территории вряд ли окажет быстрое влияние на кампанию

Британская разведка отметила тот факт, что российские военные официально включили оккупированные территории Украины в состав своего Южного военного округа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Обзор напоминает, что 3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что Донецкая и Луганская "народные республики", а также Запорожская и Херсонская области переходят под трехзвездочное командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

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Это произошло после январского заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, что военная экспансия будет включать создание "самодостаточных группировок войск" в Украине.

"Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию. Однако вряд ли это окажет немедленное влияние на кампанию: Россия сейчас разворачивает войска из всех российских военных округов, которыми командует специальный развернутый штаб", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, в разведке Британии видят признаки того, что масштабы привлечения к войне в Украине российских заключенных, набранных в состав "группы Вагнера", постепенно уменьшаются.