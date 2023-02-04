Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: попытка РФ интегрировать оккупированные территории вряд ли окажет быстрое влияние на кампанию

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 09:30

Британская разведка отметила тот факт, что российские военные официально включили оккупированные территории Украины в состав своего Южного военного округа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Обзор напоминает, что 3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что Донецкая и Луганская "народные республики", а также Запорожская и Херсонская области переходят под трехзвездочное командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Реклама:

Это произошло после январского заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, что военная экспансия будет включать создание "самодостаточных группировок войск" в Украине.

"Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию. Однако вряд ли это окажет немедленное влияние на кампанию: Россия сейчас разворачивает войска из всех российских военных округов, которыми командует специальный развернутый штаб", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, в разведке Британии видят признаки того, что масштабы привлечения к войне в Украине российских заключенных, набранных в состав "группы Вагнера", постепенно уменьшаются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Великобританияразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: