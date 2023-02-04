Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Регионы: россияне обстреливали девять областей, есть погибшие гражданские

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 09:56
Регионы: россияне обстреливали девять областей, есть погибшие гражданские
обстрел торецка 3 февраля, фото прокуратуры

Российские оккупанты в течение 3 февраля обстреливали девять украинских областей, в результате чего по меньшей мере трое погибших гражданских.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций:

Реклама:

Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, Черниговский и Новгород-Северский районы. Из минометов, суммарно 55 взрывов от мин. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня без обстрелов. Вечером - минометный обстрел (20 приходов) по территории Белопольской громады. Без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Каменское, Красное, Затишье, Егоровка, Железнодорожное, Орехов, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Волшебное, Щербаки, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Шевченко, Новокарловка, Белогорье, Степное, Плавни, Степногорск, Заречное, Камышеваха. Поступило 36 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Днепропетровщина: за минувшие сутки зафиксирован обстрел Марганецкой громады Никопольского района. Ночью враг бил там из ствольной артиллерии. Обошлось без жертв и разрушений.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Огирцево, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка.

В пгт Двуречная вчера днем зафиксировано прямое попадание в квартиру на втором этаже жилого дома. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Без пострадавших. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвалось 7 подростков 14-17 лет. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы для дообследования, жизни пострадавших пока угрозы нет.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Грековки, Невского, Кременной и Дибровы. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении россиянами обстреляны Макеевка, Червонопоповка и Диброва. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: утром - массированный артобстрел старой части Авдеевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Ночью - ракетный обстрел Краматорска. Россияне выпустили по городу две ракеты, попали в промышленную зону - повреждены помещения промышленного предприятия и фермерского хозяйства. Накануне днем - обстрел центральной части Торецка. Повреждены 34 дома, 8 объектов коммунальной собственности (2 детсада, амбулатория, библиотека, здание Укрпочты, редакция газеты, ЦНАП, дом культуры). Один человек погиб.

Обстрелы Кураховки и Курахово Кураховской громады. Повреждены 8 частных домов в Кураховке. Ранены три человека. Неизменно тяжелой остается ситуация вблизи Бахмута, Соледара и Угледара. В Донецкой области за сутки: 2 погибших, 14 раненых.

Николаевская область: вчера враг осуществлял обстрел из РСЗО по населенному пункту и акватории Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Также вчера днем враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской громаде. Без жертв.

Херсонщина: по данным ГШ ВСУ, артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Качкаровка, Казацкое, Республиканец и Херсон. В Херсоне погиб один человек. Еще один человек - ранен. В результате обстрелов повреждены квартиры и частные дома. Села Тягинской громады Ольговка и Львов пострадали от вражеских обстрелов.

В селе Львове повреждены школа, магазин, сельский совет, жилые дома. В селе Ольговка - магазин. С освобожденной Херсонщины автотранспортом эвакуированы 54 человека, из них 6 - дети.

Темы: войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов, количество раненых возросло до 17
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: