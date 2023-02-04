Регионы: россияне обстреливали девять областей, есть погибшие гражданские

Российские оккупанты в течение 3 февраля обстреливали девять украинских областей, в результате чего по меньшей мере трое погибших гражданских.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций:

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Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, Черниговский и Новгород-Северский районы. Из минометов, суммарно 55 взрывов от мин. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня без обстрелов. Вечером - минометный обстрел (20 приходов) по территории Белопольской громады. Без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Каменское, Красное, Затишье, Егоровка, Железнодорожное, Орехов, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Волшебное, Щербаки, Полтавка, Зеленый Гай, Новоселовка, Шевченко, Новокарловка, Белогорье, Степное, Плавни, Степногорск, Заречное, Камышеваха. Поступило 36 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

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Днепропетровщина: за минувшие сутки зафиксирован обстрел Марганецкой громады Никопольского района. Ночью враг бил там из ствольной артиллерии. Обошлось без жертв и разрушений.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Огирцево, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка.

В пгт Двуречная вчера днем зафиксировано прямое попадание в квартиру на втором этаже жилого дома. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Без пострадавших. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, вчера в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвалось 7 подростков 14-17 лет. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы для дообследования, жизни пострадавших пока угрозы нет.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Грековки, Невского, Кременной и Дибровы. На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении россиянами обстреляны Макеевка, Червонопоповка и Диброва. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: утром - массированный артобстрел старой части Авдеевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Ночью - ракетный обстрел Краматорска. Россияне выпустили по городу две ракеты, попали в промышленную зону - повреждены помещения промышленного предприятия и фермерского хозяйства. Накануне днем - обстрел центральной части Торецка. Повреждены 34 дома, 8 объектов коммунальной собственности (2 детсада, амбулатория, библиотека, здание Укрпочты, редакция газеты, ЦНАП, дом культуры). Один человек погиб.

Обстрелы Кураховки и Курахово Кураховской громады. Повреждены 8 частных домов в Кураховке. Ранены три человека. Неизменно тяжелой остается ситуация вблизи Бахмута, Соледара и Угледара. В Донецкой области за сутки: 2 погибших, 14 раненых.

Николаевская область: вчера враг осуществлял обстрел из РСЗО по населенному пункту и акватории Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Также вчера днем враг наносил удары из ствольной артиллерии по Куцурубской громаде. Без жертв.

Херсонщина: по данным ГШ ВСУ, артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Качкаровка, Казацкое, Республиканец и Херсон. В Херсоне погиб один человек. Еще один человек - ранен. В результате обстрелов повреждены квартиры и частные дома. Села Тягинской громады Ольговка и Львов пострадали от вражеских обстрелов.

В селе Львове повреждены школа, магазин, сельский совет, жилые дома. В селе Ольговка - магазин. С освобожденной Херсонщины автотранспортом эвакуированы 54 человека, из них 6 - дети.