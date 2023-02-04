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Чиновников Администрации морпортов уличили в хищении почти 100 миллионов

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 12:59
фото сбу

СБУ разоблачила масштабную коррупцию в Южненском филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в размере более 90 млн грн.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный".

При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что государственные деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.

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Темы: СБУпортыкоррупцияОдесская область
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