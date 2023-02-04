Чиновников Администрации морпортов уличили в хищении почти 100 миллионов

СБУ разоблачила масштабную коррупцию в Южненском филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в размере более 90 млн грн.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

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По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный".

При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что государственные деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

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Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.