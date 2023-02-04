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"Крышевание" борделей в Киеве: арестовали одного из руководителей Департамента миграционной полиции

Роман ПетренкоСуббота, 4 февраля 2023, 14:59
фото: киевская городская прокуратура

Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, который "прикрывал" деятельность преступной группировки сутенеров.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Ему сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Сейчас суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин к оказанию интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта".

"Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн. каждому.

Напомним: 1 февраля правоохранители разоблачили руководство Департамента миграционной полиции в организации и "крышевании" развратных заведений.

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Темы: полициясуд
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