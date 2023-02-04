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Украина одержала первую в сезоне победу по лыжной акробатике на уровне Кубка мира

Катерина ТищенкоСуббота, 4 февраля 2023, 16:21
Дмитрий Котовский, фото Getty Images

Дмитрий Котовский в мужских соревнованиях на четвертом этапе Кубка мира одержал для сборной Украины по лыжной акробатике первую победу в сезоне 2022/23.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Перед этим стартом украинская команда окончательно потеряла на сезон двукратного олимпийского призера Александра Абраменко, у которого диагностировали разрыв крестообразной связки. Поэтому на старт этапа вышли четверо атлетов: Дмитрий Котовский (двукратный призер этапов этого сезона), Александр Окипнюк, Владимир Кушнир и Максим Кузнецов.

Формат этапа неизменен, как и на всех предыдущих: квалификация (нужно попасть в топ-12, другие вылетают), тогда первый финал (попасть в топ-6), а дальше непосредственно "большой финал" с борьбой за медали.

Квалификацию удалось преодолеть трем украинцам: Окипнюк упал на приземлении и не попал в топ-20, остальные три украинца - в топ-4 лучших. Также втроем сине-желтые атлеты прошли первый финал - Котовский, Кушнир и Кузнецов показали четвертый, пятый и шестой результаты. Это впервые в истории Кубка мира сразу три украинца вышли в суперфинал.

Непосредственно в прыжках за медали подняться на подиум смог только лидер команды, 21-летний Дмитрий Котовский. Он выполнил сверхсложный прыжок под названием "Ураган" (сложность - 5.2 балла) - и выполнил его практически идеально. Судьи оценили прыжок Котовского в 138.82 балла - это первое место. Ближайшего соперника Котовский опередил на более чем 18 баллов.

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Для Котовского это первая победа в карьере на уровне Кубка мира. А также третий подиум подряд в сезоне: он был третьим и вторым на предыдущих двух этапах. Поэтому в общем зачете Кубка мира 21-летний украинец поднялся на второе место.

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Темы: спорт
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