У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит РФ

Немецкие следователи пока не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете "Welt am Sonntag", сообщает "Европейская правда".

"Сейчас это невозможно доказать, расследование продолжается", - заявил Петер Франк.

С помощью двух исследовательских судов были взяты образцы воды и почвы, а также остатки трубопроводов, а место преступления было всесторонне задокументировано. "Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики", - сказал он.

В конце сентября после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено всего четыре утечки на двух трубопроводах. В ноябре шведские органы безопасности определили, что это была серьезная диверсия - но не назвали виновника. Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят собственные расследования. "Но мы находимся в контакте", - сказал Франк.

Лишь спустя некоторое время были повреждены кабели, которые были необходимы для системы железнодорожного радио в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. Железнодорожное движение на значительной части севера Германии остановилось на несколько часов. Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено. "Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилось" - отметил прокурор.

Как сообщалось, после взрывов ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.