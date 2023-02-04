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У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит РФ

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 15:34
У Германии нет доказательств, что за взрывами на Северных потоках стоит РФ
"Северный поток", фото Getty Images

Немецкие следователи пока не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете "Welt am Sonntag", сообщает "Европейская правда".

"Сейчас это невозможно доказать, расследование продолжается", - заявил Петер Франк.

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С помощью двух исследовательских судов были взяты образцы воды и почвы, а также остатки трубопроводов, а место преступления было всесторонне задокументировано. "Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики", - сказал он.

В конце сентября после взрывов у датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено всего четыре утечки на двух трубопроводах. В ноябре шведские органы безопасности определили, что это была серьезная диверсия - но не назвали виновника. Места взрывов находятся в международных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят собственные расследования. "Но мы находимся в контакте", - сказал Франк.

Лишь спустя некоторое время были повреждены кабели, которые были необходимы для системы железнодорожного радио в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии. Железнодорожное движение на значительной части севера Германии остановилось на несколько часов. Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено. "Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилось" - отметил прокурор.

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Как сообщалось, после взрывов ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.

Темы: ГерманияРосcиягаз
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