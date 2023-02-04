Вторая воздушная тревога по всей Украине длилась около 40 минут
Суббота, 4 февраля 2023, 17:35
По всей Украине во второй раз за день была объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел истребитель МиГ-31К.
Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"
Детали: По состоянию на 16:53 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Как сообщает "Беларуски Гаюн", с военного аэродрома "Мачулищи" в Беларуси взлетел российский МиГ-31К, который может нести "Кинжалы".
По состоянию на 17:35 в большинстве областей воздушную тревогу отменили.
Что предшествовало: Утром в субботу 4 февраля во всех украинских областях объявляли воздушную тревогу, которая длилась два часа.
Тогда с аэродрома "Мачулищи" поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также МиГ-31К.
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