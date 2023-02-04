Вторая воздушная тревога по всей Украине длилась около 40 минут

По всей Украине во второй раз за день была объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетел истребитель МиГ-31К.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Детали: По состоянию на 16:53 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Как сообщает "Беларуски Гаюн", с военного аэродрома "Мачулищи" в Беларуси взлетел российский МиГ-31К, который может нести "Кинжалы".

По состоянию на 17:35 в большинстве областей воздушную тревогу отменили.

Что предшествовало: Утром в субботу 4 февраля во всех украинских областях объявляли воздушную тревогу, которая длилась два часа.

Тогда с аэродрома "Мачулищи" поднялся в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также МиГ-31К.