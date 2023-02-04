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Сунак сосредоточен на том, чтобы британская военная техника достигла фронта как можно быстрее

"Европейская правда"Суббота, 4 февраля 2023, 18:30
Сунак сосредоточен на том, чтобы британская военная техника достигла фронта как можно быстрее
Риши Сунак в Киеве, фото Офиса президента

Премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что сосредоточен на том, чтобы обеспечить как можно скорее поставки на линию фронта военного снаряжения, которое Великобритания предоставляет Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Великобритании по результатам разговора британского премьера с президентом Владимиром Зеленским.

"Лидеры обсудили последнюю ситуацию в Украине, и премьер-министр сказал, что он сосредоточен на том, чтобы обеспечить скорейшую доставку оборонной военной техники Великобритании на линию фронта", - говорится в сообщении.

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В британском правительстве отметили, что в рамках этих усилий украинские солдаты уже начали тренировки на танках Challenger 2 в Великобритании на этой неделе.

Оба лидера согласились, что международные партнеры должны ускорить оказание помощи Украине, чтобы воспользоваться возможностью оттеснить российские войска, а также рассмотреть, как они могут поддержать долгосрочную способность Вооруженных сил Украины.

Они также заявили, что самым большим оружием в арсенале Украины является коллективное международное единство в поддержку Украины.

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"Премьер-министр сообщил, что на прошлой неделе встретился с украинскими военными, которые проходили обучение в Великобритании, и был вдохновлен их мужеством и историями их близких, которые остались дома", - говорится в сообщении.

Обсуждая подготовку к годовщине неспровоцированного вторжения России в Украину, Сунак и Зеленский согласились с важностью того, чтобы партнеры ООН еще раз продемонстрировали свою солидарность с Украиной.

Напомним, Минобороны Великобритании ранее показало, как украинские танковые экипажи обучаются управлению танками Challenger 2.

Темы: Великобританияпомощь УкраинеЗеленский
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