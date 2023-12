В Украину летит первый танк Leopard 2 от Канады

Из Галифакса вылетел самолет с первым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6

