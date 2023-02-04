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По Никопольскому району враг ударил из ствольной артиллерии, повредил линию электросетей

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 февраля 2023, 23:22
По Никопольскому району враг ударил из ствольной артиллерии, повредил линию электросетей
иллюстративное фото обстрелов в Никопольском районе, telegram Евтушенко

В субботу россияне осуществили обстрелы Марганецкой и Червоногригорьевской громад Никопольского района на Днепропетровщине, используя ствольную артиллерию.

Источник: глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "В течение дня армия РФ осуществила обстрелы Марганецкой и Червоногригорьевской громад с использованием ствольной артиллерии".

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Детали: Известно о повреждении линий электросети в результате обстрелов, люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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