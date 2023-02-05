Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По Никопольскому району враг ударил из ствольной артиллерии, повредил линию электросетей

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 00:22
иллюстративное фото обстрелов в Никопольском районе, telegram Евтушенко

В субботу россияне осуществили обстрелы Марганецкой и Червоногригорьевской громад Никопольского района на Днепропетровщине, используя ствольную артиллерию.

Источник: глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "В течение дня армия РФ осуществила обстрелы Марганецкой и Червоногригорьевской громад с использованием ствольной артиллерии".

Детали: Известно о повреждении линий электросети в результате обстрелов, люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

УГКЦ переходит на новый календарь: Рождество будут праздновать 25 декабря

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498, еще 371 человек погиб в Сирии

Зеленский провел Ставку: говорили о Бахмуте, планах врага и новых главах ОВА

"Новый год в Париже": одиозная экс-прессофицер ГПСУ уволена с военной службы

документЗеленский внес Малюка в Верховную Раду

дополненоРада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Все новости...
Днепропетровская область
В Киеве и области и на Днепропетровщине до 16:00 воскресенья не будут отключать свет
Резниченко лишили депутатства в Днепропетровском облсовете
Yasno: Пока погода теплая – света немного больше
Последние новости
20:17
Как родить ребенка от партнера, который травмировался или погиб на войне
20:15
В США могут ввести 200% пошлины на российский алюминий – Bloomberg
20:09
фотоМужчина бросил гранату в уличного торговца: погиб прохожий
20:01
Нефтегазовые доходы РФ в январе упали почти на 50%
19:59
Турция объявила недельный траур по погибшим в результате землетрясения, жертв уже более 1650
19:41
Сейчас ноль желающих возглавить таможню – Арахамия
19:36
Российский олигарх под санкциями ЕС до сих пор имеет гражданство Латвии
19:26
ФГИ выставил на приватизацию еще один морской порт: стартовая цена – почти 190 миллионов
19:12
Из мавзолея пытались украсть Ленина – росСМИ
19:09
Суд в Грузии не согласился изменить приговор Саакашвили по состоянию здоровья
Все новости...