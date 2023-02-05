По Никопольскому району враг ударил из ствольной артиллерии, повредил линию электросетей

В субботу россияне осуществили обстрелы Марганецкой и Червоногригорьевской громад Никопольского района на Днепропетровщине, используя ствольную артиллерию.

Источник: глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "В течение дня армия РФ осуществила обстрелы Марганецкой и Червоногригорьевской громад с использованием ствольной артиллерии".

Детали: Известно о повреждении линий электросети в результате обстрелов, люди не пострадали.