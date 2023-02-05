Россияне намерены вывезти детей с оккупированной Луганщины в Карелию – ЦНС

Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что с оккупированных территорий Луганщины захватчики намерены вывезти детей в Карелию.

Источник: ЦНС

Детали: На этой неделе состоялась встреча председателя собрания республики Карелия Элиссана Шандаровича и председателя так называемого "народного совета" на ВОТ Луганской области Денисом Мирошниченко.

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Одним из ключевых вопросов было направление на "отдых" и "оздоровление" детей из оккупированной Луганщины на "курорты" Карелии.

Дословно: "Такие частые поездки руководителей различных регионов с намерениями "выторговать" себе определенное количество детей под завуалированными предлогами "оздоровления", "отдыха", "культурного обмена" имеют как чисто практическую цель - списание бюджетных средств на эти мероприятия так и более жуткую - все больше появляется свидетельств о похищениях несовершеннолетних и торговли людьми".