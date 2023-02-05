Регионы: россияне утром обстреляли Сумскую и Донецкую области

Российские оккупанты утром 5 февраля обстреляли из минометов Сумскую и Донецкую области, а за прошедшие сутки атаковали 9 украинских регионов.

Источник: отчет глав областей

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на утро 5 февраля:

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Черниговщина: за сутки - один обстрел по Черниговскому району, из минометов. Также зафиксировано 2 случая сброса боеприпасов с БПЛА, Корюковский район. Без потерь и разрушений.

Сумщина: сегодня утром - минометный обстрел Зноб-Новгородской ТГ. Без человеческих потерь, разрушений.

Утром - минометный обстрел Зноб-Новгородской ТГ. Без потерь и разрушений. Вчера в течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад области: Белопольской, Новослободской, Великописаревской. Было зафиксировано 26 прилетов. Без жертв. Ночью обстрелы приграничья продолжились: с территории РФ 7 пулеметных очередей в направлении одного из сел Эсманской ТГ. Без поражений. Также обстрел из АГС Белопольской ТГ. О потерях и разрушениях данные уточняются. Ночью - минометный обстрел села Эсманской ТГ. Без потерь и разрушений.

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Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Красное, Чаривне, Ольговское, Полтавка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Щербаки, Малиновка, Новоандреевка, Белогорье, Железнодорожное, Каменское, Малые Щербаки, Степное. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: под ударом снова была Никопольщина, в течение дня враг целился дважды. Оба раза - из тяжелой артиллерии. Вражеские снаряды прилетели в Червоногригорьевскую и Марганецкую громады. Без жертв. Повреждена линия электропередач. Последствия обстрелов еще выясняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении в течение суток враг обстреливал населенные пункты: Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огирцево, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Великий Бурлук. На Купянском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов: Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крохмальное.

В результате артобстрела Купянска повреждено админздание Купянского филиала ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины". Также в городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В Волчанске есть попадания в частные жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Без жертв.

Луганщина: враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Кременной и Шипиловки. На Купянском направлении россияне обстреляли из танков и артиллерии районы Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва на Луганщине. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: активные боевые действия вблизи Угледара, Бахмута и Соледара. Вблизи Соледара интенсивные обстрелы Парасковиевки, Раздоловки, Васюковки. Вчера - обстрел Часового Яра кассетными боеприпасами. Многочисленные повреждения многоквартирных и частных домов, помещения промышленного предприятия, поврежден газопровод среднего и низкого давления.

Два артиллерийских обстрела Курахово: прямое попадание в здание магазина в центре города, повреждены многоэтажки и частные дома, линии электроснабжения. Ночью - два ракетных удара по Дружковке, повреждение 5-ти этажного многоквартирного жилого дома и еще по меньшей мере 5 многоэтажек, разрушен детский сад. По меньшей мере 5 гражданских ранены. Утром состоялся обстрел села Соловьево Очеретинской громады, в результате чего повреждены 2 дома. Без жертв. Авдеевская ВА: на утро - артобстрел г. Авдеевка. Авдеевка, попадание по окрестностям ЧАО "АКХЗ". Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались хаотичные обстрелы позиций. В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 11 раненых.

Одесская область: в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК Укрэнерго в Одесской области, со вчерашнего дня Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Продолжаются работы по устранению аварии и ее последствий. Задействованы все службы и средства. По состоянию на ночь и утро света пока нет почти у 500 тысяч абонентов.

Николаевщина: вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера враг осуществлял обстрел из артиллерийской системы по Куцурубской громаде. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. По информации ГШ ВСУ, в очередной раз обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Антоновка и Херсон. Также в течение суток под ударом были многие села, в частности Ивановка, Гавриловка, Никольское, Новоалександровка, Веселое и другие. Всего за прошедшие сутки из-за агрессии РФ ранения получил один человек, еще один - погиб.