Украина не будет наносить удары по России новыми дальнобойными снарядами от США - Резников

Украина не будет использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами, для ударов по территории России.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории", - сказал Резников.

Соединенные Штаты включили в пакет военной помощи на сумму 2,175 миллиарда долларов дальнобойные снаряды, дальность действия которых составляет 150 километров. В то же время в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS.

Как известно, имеющиеся у украинских военных реактивные системы залпового огня HIMARS способны поражать цели на расстоянии около 80 километров.

Украина длительное время просит у США дальнобойные ракеты - в частности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, обосновывая это тем, что имеющееся вооружение не позволяет уничтожать логистические узлы российских оккупационных войск на украинской территории.