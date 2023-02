В Литве собрали 6 млн евро на радары ПВО для Украины - на миллион больше, чем планировали

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 миллионов евро на радары противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным силам Украины.

Соответствующая информация размещена на сайте инициативы, пишет "Европейская правда".

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.