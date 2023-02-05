В Литве собрали 6 млн евро на радары ПВО для Украины - на миллион больше, чем планировали

В Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 миллионов евро на радары противовоздушной обороны, которые хотят закупить и передать Вооруженным силам Украины.

Соответствующая информация размещена на сайте инициативы, пишет "Европейская правда".

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 5, 2023

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис также отметил, что удалось собрать такую сумму.

"Литва - это всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали 6 миллионов евро на покупку систем противовоздушной обороны для Украины. Здесь нет никаких признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - написал он в Twitter.

В пятницу координатор сбора Андрюс Тапинас сообщил, что удалось привлечь более миллиона евро за специальный "счастливый час", который запустил один из благотворителей для поощрения людей, и закрыть минимальный план сбора в сумме 5 млн евро.

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Напомним, кампанию запустила коалиция четырех инициатив с целью купить для ВСУ радары ПВО израильского производства. Собрать планировали не менее 5 млн евро.