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Глава МИД Британии: Предоставить Украине все необходимые средства - самый быстрый путь к миру

"Европейская правда"Воскресенье, 5 февраля 2023, 19:32
Джеймс Клеверли, фото Getty Images

Предоставление Украине всех необходимых средств для победы в войне с Россией является фактически единственным путем к миру.

Об этом написал в статье для Times of Malta глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет "Европейская правда".

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. И именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Великобритании, отправляя танки украинцам. Предоставление украинцам инструментов, необходимых им для завершения работы, является самым быстрым - фактически единственным - путем к миру", - написал Клеверли.

Он подчеркнул, что амбиции Путина не заканчиваются на завоевании и аннексии Украины и российский президент хочет перевернуть мировую политику и поставить под сомнение международный порядок.

"И если ему это удастся, он затянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоеваний. Но мы не можем и не позволим Путину победить. Его жестокие действия являются явным нарушением Устава ООН", - заявил министр.

Клеверли добавил, что Украина несет на себе основное бремя путинской жестокости, но весь мир платит непомерную цену за войну, которую выбрал Путин.

"Цунами голода угрожает беднейшим странам мира. Рост цен на энергоносители толкнет миллионы людей обратно в нищету по всему миру. И мы не должны забывать о русском народе. Он тоже попал в плен к Путину", - добавил министр.

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Темы: Великобританияпомощь Украине
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