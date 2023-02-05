Глава МИД Британии: Предоставить Украине все необходимые средства - самый быстрый путь к миру

Предоставление Украине всех необходимых средств для победы в войне с Россией является фактически единственным путем к миру.

Об этом написал в статье для Times of Malta глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет "Европейская правда".

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. И именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Великобритании, отправляя танки украинцам. Предоставление украинцам инструментов, необходимых им для завершения работы, является самым быстрым - фактически единственным - путем к миру", - написал Клеверли.

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Он подчеркнул, что амбиции Путина не заканчиваются на завоевании и аннексии Украины и российский президент хочет перевернуть мировую политику и поставить под сомнение международный порядок.

"И если ему это удастся, он затянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоеваний. Но мы не можем и не позволим Путину победить. Его жестокие действия являются явным нарушением Устава ООН", - заявил министр.

Клеверли добавил, что Украина несет на себе основное бремя путинской жестокости, но весь мир платит непомерную цену за войну, которую выбрал Путин.

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"Цунами голода угрожает беднейшим странам мира. Рост цен на энергоносители толкнет миллионы людей обратно в нищету по всему миру. И мы не должны забывать о русском народе. Он тоже попал в плен к Путину", - добавил министр.