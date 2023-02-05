Иран и Россия планируют построить завод по производству усовершенствованных "Шахедов" - WSJ

Иран и Россия хотят построить в России завод, который мог бы поставить более 6000 беспилотников иранской разработки для войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из страны, находящейся в союзнических отношениях с США.

По словам чиновников, иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить место, где планируется построить завод, и обсудить детали для запуска проекта. По их словам, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.

По данным издания, переговоры переросли в конкретные планы после визита 5 января в российский город Елабуга иранской делегации. Они осмотрели пустующую площадку, где лидеры двух стран планируют построить новый завод.

По словам официальных лиц, иранскую делегацию возглавляли бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Организации джихада по исследованию и самообеспечению аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, и Гассем Дамавандиан, руководитель иранской компании Quds Aviation Industry, ключевого оборонного производителя, который, по мнению США, играет центральную роль в разработке и создании беспилотников в стране.

До сих пор Иран поставлял России в основном так называемые дроны-камикадзе, известные как Shahed-136, которые содержат небольшое количество взрывчатки, детонирующей, когда беспилотные аппараты врезаются в цель.

Россия использовала беспилотники для атак на энергосистемы Украины. Со временем украинской противовоздушной обороне удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников. Shahed-136 - медленно движущийся и громкий беспилотник с пропеллерными двигателями, поэтому его относительно легко обнаружить и сбить.

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Теперь, по словам чиновников, Иран совместно с Россией разрабатывает модель Shahed-136, которая, как ожидается, будет оснащена новым двигателем, позволяющим ей летать быстрее и дальше. Новый завод будет производить усовершенствованный беспилотник. Это может создать новые проблемы для Украины и других стран, которые могут стать мишенями для беспилотников.

Завод еще не построен, поэтому не ожидается, что производственная линия окажет немедленное влияние на баланс сил в Украине.