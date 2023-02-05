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В ДТЭК объяснили, как будут отключать свет в Киеве в понедельник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 февраля 2023, 22:24
В ДТЭК объяснили, как будут отключать свет в Киеве в понедельник
иллюстративное фото pixabay

В ночь на понедельник в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях не будет ограничиваться электроснабжение, а в понедельник будут применяться графики стабилизационных отключений.

Источник: ДТЭК, гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Дословно ДТЭК: ""Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день с 06:00 по 24:00:

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  • Киев (1152 МВт)
  • Киевщина (833 МВт)
  • Днепропетровщина (1422 МВт)

Такие лимиты позволяют в течение дня применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет".

Детали: В ДТЭК добавили, что в результате аварии на подстанции "Укрэнерго", в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.

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Вместе с тем, гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему Киев в воскресенье не должен был иметь ограничений потребления до 16.00, но уже утром пришлось применять стабилизационные графики в части города.

"Мы уже знаем, что есть ограничения балансовые (то есть дефицит генерации) и сетевые. И до сих пор в Киеве были и те, и другие. Как раз сегодня удалось закрыть генерацию. Но сети пока не способны передавать такие объемы. Повреждения после атак еще не удалось восстановить полностью, чтобы инфраструктура работала нормально. Именно поэтому пришлось возвращать стабилизационные отключения. Это позволит предотвратить масштабные аварии в городе", - отметил он.

Темы: ДТЭКэлектроэнергияКиев
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