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Сумщина: враг обстрелял 3 громады

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 01:17
Руины на Сумщине. Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

В течение 5 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 3 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 17 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: На территорию Есманьской громады россияне сбросили 1 мину.

По Середино-Будской громаде враг также бил из минометов, было 4 "прилета".

В Дружбовской громаде зафиксировано около 12 одиночных автоматных очередей в направлении одного из сел.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

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Темы: обстрелСумская областьРосcия
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