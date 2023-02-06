Сумщина: враг обстрелял 3 громады

В течение 5 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 3 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 17 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: На территорию Есманьской громады россияне сбросили 1 мину.

По Середино-Будской громаде враг также бил из минометов, было 4 "прилета".

В Дружбовской громаде зафиксировано около 12 одиночных автоматных очередей в направлении одного из сел.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.