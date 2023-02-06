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Сумщина: враг обстрелял 3 громады

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 00:17
Сумщина: враг обстрелял 3 громады
Руины на Сумщине. Иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

В течение 5 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 3 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 17 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: На территорию Есманьской громады россияне сбросили 1 мину.

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По Середино-Будской громаде враг также бил из минометов, было 4 "прилета".

В Дружбовской громаде зафиксировано около 12 одиночных автоматных очередей в направлении одного из сел.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

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Темы: обстрелСумская областьРосcия
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