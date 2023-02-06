Сумщина: враг обстрелял 3 громады
Понедельник, 6 февраля 2023, 00:17
В течение 5 февраля российские оккупанты совершили обстрелы 3 территориальных громад Сумской области, зафиксировано 17 "прилетов".
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: На территорию Есманьской громады россияне сбросили 1 мину.
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По Середино-Будской громаде враг также бил из минометов, было 4 "прилета".
В Дружбовской громаде зафиксировано около 12 одиночных автоматных очередей в направлении одного из сел.
Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.
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