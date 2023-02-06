Защитники за сутки уничтожили около 870 захватчиков

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 132 160 военных, 3 231 танк и 6 415 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:

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личного состава – около 132 160 (+870) человек ликвидировано,

танков – 3 231 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 6 415 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2 231 (+5) ед,

РСЗО – 461 (+1) ед,

средств ПВО – 227 (+0) ед,

самолетов – 294 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+0) ед,

крылатых ракет – 796 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 104 (+13) ед,

специальной техники – 203 (+0) ед.

Данные уточняются.