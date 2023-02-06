Защитники за сутки уничтожили около 870 захватчиков
Понедельник, 6 февраля 2023, 08:08
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 132 160 военных, 3 231 танк и 6 415 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 132 160 (+870) человек ликвидировано,
- танков – 3 231 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 6 415 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2 231 (+5) ед,
- РСЗО – 461 (+1) ед,
- средств ПВО – 227 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+0) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 104 (+13) ед,
- специальной техники – 203 (+0) ед.
Данные уточняются.
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