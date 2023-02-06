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Власти Калужской области РФ заявили о взрыве беспилотника над Калугой

Станислав ПогориловПонедельник, 6 февраля 2023, 09:38
Власти Калужской области РФ заявили о взрыве беспилотника над Калугой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром в небе над городом взорвался беспилотник.

Источник: Шапша в Telegram, Telegram-канал "Mash"

Прямая речь Шапши: "Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник".

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Детали: По данным "Mash", предварительно, беспилотник летел в сторону одного из военных объектов.

Губернатор успокоил, что какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет, обошлось без пострадавших.

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествиевойна
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