Власти Калужской области РФ заявили о взрыве беспилотника над Калугой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром в небе над городом взорвался беспилотник.

Источник: Шапша в Telegram, Telegram-канал "Mash"

Прямая речь Шапши: "Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник".

Детали: По данным "Mash", предварительно, беспилотник летел в сторону одного из военных объектов.

Губернатор успокоил, что какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет, обошлось без пострадавших.