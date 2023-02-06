В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, толчки ощутили и в Молдове

В Румынии в 3:26 6 февраля в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 23 километра, вблизи следующих городов: 74 километра к северо-востоку от Плоешти, 94 километра к западу от Бреила, 98 километров к западу от Брашова, 99 километров к западу от Галаца и 114 километров к северо-востоку от Бухареста.

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Позже в том же районе было зафиксировано четыре подземных толчка магнитудой 2,6, 2,9, 2,7 и 2 балла. Три землетрясения произошли на глубине 17 километров, в 4:09, 4:13 и 5:01, а четвертое - в 5:26, на глубине 21 километр.

Как сообщает Институт геологии и сейсмологии Молдовы, в республике в 03:26 также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5.

Константин Ионеску, генеральный директор INFP, рассказал, что возникновение пяти землетрясений является совпадением со временем землетрясения в Турции. "Это совпадение. Землетрясение, произошедшее в Румынии - это поверхностное землетрясение. Землетрясение в Турции, также поверхностное, во многом зависит от геологических связей внутри земли. Между двумя поверхностными сейсмическими зонами в Румынии и Турции нет никакой связи", - заявил Ионеску.

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На вопрос, будут ли еще толчки, Ионеску ответил, что они возможны. "Эта территория известна как сейсмически активная зона землетрясений с глубиной залегания до 20 километров, которая в определенный период производит достаточно много афтершоков после землетрясения магнитудой 4,5, но они не будут иметь высшей магнитуды", - сказал директор INFP.

С начала января в Румынии произошло шесть землетрясений магнитудой от 2 до 4,6. Самое большое землетрясение в 2022 году произошло 3 ноября и имело магнитуду 5,4, а в 2021 году 26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщалось, по словам вице-президента Турции Фуата Октая, в результате мощного землетрясения в понедельник число жертв возросло до 284 человек, 2323 получили ранения.

237 человек погибли и 639 получили ранения в результате землетрясений в Сирии.