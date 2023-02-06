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Польша хочет, чтобы решение по истребителям для Украины было принято на Мюнхенской конференции

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 11:39
F-16 иллюстративное фото из Википедии

Польша выступает за то, чтобы западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, а приняли решение по этому вопросу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью RND заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлос.

"Что касается вопроса истребителей, то Польша не хочет быть в этом вопросе наедине, мы считаем, что это решение должно быть принято западными союзниками единогласно", - сказал дипломат.

Однако, по его словам, нужно использовать любые возможности для соответствующих консультаций и как можно скорее.

"Политика колебаний и проволочек, как в случае с основным боевым танком Leopard 2, является контрпродуктивной. У нас есть поговорка: если ты даешь быстро, ты даешь дважды", - сказал Павлос.

"До Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля, осталось всего 14 дней. Мы предложили, чтобы главы государств и правительств, которые соберутся там, не только обсудили этот вопрос, но и приняли решение", - заявил он.

Посол также отметил, что было бы целесообразно, чтобы президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретились там в формате Веймарского треугольника, чтобы показать, что важнейшие европейские сторонники Украины должны сплотить свои ряды.

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"Кроме того, мы всегда готовы к двустороннему разговору с Германией. Польша имеет несколько десятков истребителей советской разработки, как МИГ-21, так и СУ-22. Но, как я уже сказал, мы хотим иметь единый подход к этому вопросу с нашими партнерами в ЕС и в НАТО", - заявил дипломат.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия. В Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, он поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

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Темы: Польшавойна
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