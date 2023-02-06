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В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, более 5 тысяч ранены

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 11:52

По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции в понедельник утром погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

Такую цифру по состоянию на 13:00 по местному времени озвучил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, землетрясение, произошедшее в понедельник в 04:17 по местному времени, стало крупнейшим бедствием в истории Турции после катастрофического Эрзинджанского землетрясения 1939 года, когда погибли более 33 тысяч человек.

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Эрдоган уточнил, что землетрясение имело магнитуду 7,7, и сейчас правительство осуществляет важные шаги для устранения последствий. По его словам, поисково-спасательные работы на завалах зданий в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе.

Эрдоган сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

Землетрясение также нанесло значительные разрушения и повреждения в Сирии. По последним данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, количество погибших там возросло до 400, раненых - более 1000.

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Таким образом количество смертей в обеих странах превысило 1200 человек и, скорее всего, оно продолжит расти, поскольку спасатели продолжают находить тела погибших под завалами.

Эпицентр землетрясения был вблизи турецкого города Газиантеп.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил представитель  МИД Украины Олег Николенко.

Темы: Турциячрезвычайное происшествиестихийное бедствие
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