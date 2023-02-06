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В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, более 5 тысяч ранены

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 12:52

По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции в понедельник утром погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

Такую цифру по состоянию на 13:00 по местному времени озвучил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, землетрясение, произошедшее в понедельник в 04:17 по местному времени, стало крупнейшим бедствием в истории Турции после катастрофического Эрзинджанского землетрясения 1939 года, когда погибли более 33 тысяч человек.

Эрдоган уточнил, что землетрясение имело магнитуду 7,7, и сейчас правительство осуществляет важные шаги для устранения последствий. По его словам, поисково-спасательные работы на завалах зданий в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе.

Эрдоган сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

Землетрясение также нанесло значительные разрушения и повреждения в Сирии. По последним данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, количество погибших там возросло до 400, раненых - более 1000.

Таким образом количество смертей в обеих странах превысило 1200 человек и, скорее всего, оно продолжит расти, поскольку спасатели продолжают находить тела погибших под завалами.

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Эпицентр землетрясения был вблизи турецкого города Газиантеп.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями, проверяет наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил представитель  МИД Украины Олег Николенко.

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Темы: Турциячрезвычайное происшествиестихийное бедствие
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