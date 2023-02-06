России понадобится два месяца, чтобы собрать новые военные формирования – ГУР

России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать новые военные формирования – наступать могут на трех направлениях.

Источник: заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий

Прямая речь: "Если говорить об укомплектовании вражеских войск, то России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены.

Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом на Херсонщине и в Крыму войска РФ будут вести оборону".

Детали: В разведке добавляют, что следят за мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е Главное управление министерства обороны РФ, отвечающее за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.