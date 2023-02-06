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Зеленский может приехать на саммит ЕС в Брюссель - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 13:34

ЕС планирует, что Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран-членов на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на людей, информированных о соответствующих планах.

Источники издания подчеркнули, что проблемы с безопасностью могут сорвать визит украинского президента.

Согласно предложенному плану, Зеленский должен выступить на специальной сессии Европейского парламента, что вызывает беспокойство с точки зрения безопасности.

На прошлой неделе украинский лидер принимал в Киеве президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Эта поездка станет, если состоится, вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. В декабре он посетил Вашингтон.

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В четверг 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, где запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США.

Как сообщалось, Зеленский допускает возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.

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Темы: ЗеленскийЕС
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