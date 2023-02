Украинские военные прибыли в Британию осваивать САУ AS90

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Искренне приветствуем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для освоения AS90. Британская AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

🇺🇦 A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.



🇬🇧 The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.



🤝 #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn