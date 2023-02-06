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Украинские военные прибыли в Британию осваивать САУ AS90

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 13:43
фото министерства обороны Британии

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Искренне приветствуем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для освоения AS90. Британская AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

В конце января украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2.

15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

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Заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

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Темы: Великобританиявойнаоружиепомощь Украине
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