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Украинские военные прибыли в Британию осваивать САУ AS90

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 12:43
Украинские военные прибыли в Британию осваивать САУ AS90
фото министерства обороны Британии

Группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на САУ AS90.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Искренне приветствуем украинских военных, которые прибыли в Великобританию в эти выходные для освоения AS90. Британская AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская установка, которую Великобритания предоставляет Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

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В конце января украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2.

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15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

Заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

Темы: Великобританиявойнаоружиепомощь Украине
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