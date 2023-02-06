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Кабаева заявила, что российская пропаганда не уступает автомату Калашникова

Станислав ПогориловПонедельник, 6 февраля 2023, 12:44
Кабаева заявила, что российская пропаганда не уступает автомату Калашникова
Алина Кабаева, фото: Getty Images

Председатель совета директоров российской медиагруппы "НМГ" Алина Кабаева на юбилейных мероприятиях группы заявила, что деятельность пропагандистов ни в чем не уступает боевому оружию, в частности, автомату Калашникова.

Источник: "Meduza"

Прямая речь Кабаевой: "Друзья! Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас, и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова".

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Детали: Кабаева добавила, что так называемые российские военные корреспонденты знают об этом. Она завершила свое выступление словами: "Работаем, спасибо!".  

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Что предшествовало: В конце января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что захватническая война России против Украины является для россиян "новой Отечественной". "Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м", - написал он.

Темы: Росcияпропагандавойна
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