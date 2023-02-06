Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 1014, более 7000 пострадавших

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции возросло до 1014, более 7000 человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

По официальной информации турецких властей, на данный момент 191 погибший в Кахраманмараше, 200 в Газиантепе, 27 в Шанлыурфе, 41 в Диярбакыре, 43 в Адане, 20 в Адиямане, 131 в Османие и Хатае.

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7003 человек получили ранения в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Малатии, Османие, Хатае и Килисе.

Ранее сообщалось, что новое мощное землетрясение произошло в Турции в обеденное время.

Напомним, количество жертв землетрясения, эпицентр которого был в Турции, в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус составило 371.