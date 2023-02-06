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Зеленский внес Малюка в Верховную Раду

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 15:08
Зеленский внес Малюка в Верховную Раду
Василий Малюк. фото СБУ

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.

Источник: документ на сайте парламента

 

Детали: Как известно, Малюк временно исполняет обязанности руководителя спецслужбы с июля 2022 года.

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Предыстория:

  • Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля 2022 года - в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
  • 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности бывшего главу СБУ Ивана Баканова.
  • УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности вероятно будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
  • Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку.
  • 18 июля 2022 года Малюк стал врио главы СБУ.

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