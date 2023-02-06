Зеленский внес Малюка в Верховную Раду
Понедельник, 6 февраля 2023, 15:08
В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.
Источник: документ на сайте парламента
Детали: Как известно, Малюк временно исполняет обязанности руководителя спецслужбы с июля 2022 года.
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Предыстория:
- Зеленский назначил Василия Малюка на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины 28 февраля 2022 года - в день его рождения. До этого Малюк успел проработать 2 недели заместителем главы МВД Монастырского.
- 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности бывшего главу СБУ Ивана Баканова.
- УП отмечала, что после "устранения" Баканова его обязанности вероятно будет исполнять его первый заместитель Василий Малюк, которого ранее фиксировали на скандальном праздновании дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
- Источники УП называли Малюка близким человеком к Татарову и главе ОПУ Андрею Ермаку.
- 18 июля 2022 года Малюк стал врио главы СБУ.