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Землетрясение в Турции: МИД ищет украинцев, которые не выходят на связь

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 16:16

В настоящее время украинские дипломаты получили 24 сообщения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в пострадавших от землетрясения провинциях Турции, их судьбу выясняют.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются. После получения обновленной информации дипломаты немедленно будут информировать родных. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала", - отметил он.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос помощи украинцам в Турции. В посольстве Украины в связи со стихийным бедствием создали оперативный штаб, привлечены также консульства в Стамбуле и Анталии, дипломаты держат связь с турецкими спасательными службами.

За помощью нужно обращаться на горячую линию посольства Украины в Турции (+90 539 550 98 98 98), действует также "горячая линия" МИД Украины (+380 44 238 15 88).

Напомним, рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения. Сейчас известно о более тысячи погибших в Турции и более 370 - в Сирии.

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Темы: Турциястихийное бедствиеМИДУкраина
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