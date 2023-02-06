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Зеленский провел Ставку: говорили о Бахмуте, планах врага и новых главах ОВА

Евгений КизиловПонедельник, 6 февраля 2023, 15:50
Зеленский провел Ставку: говорили о Бахмуте, планах врага и новых главах ОВА
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте, а также кого назначать на освободившиеся должности глав нескольких областей.

Источник: сайт президента

Детали: Заседание состоялось в понедельник 6 февраля. На нем руководство ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

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Особое внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Кроме того, участники заседания рассмотрели кандидатуры на должности председателей областных военных администраций в Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родов войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Что предшествовало: 24 января президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Алексея Кулебы с должности Киевской ОВА, Ярослава Янушевича – из Херсонской ОВА, Дмитрия Живицкого – из Сумской ОВА, Александра Старуха – из Запорожской ОВА и Валентина Резниченко – из Днепропетровской ОВА.

Темы: ЗеленскийвойнаБахмутрегионы
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