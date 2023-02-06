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Самолет Кадырова был замечен на Мальдивах – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 16:08
Самолет Кадырова был замечен на Мальдивах – СМИ
Рамзан Кадыров, ТАСС

Самолет главы Чечни Рамзана Кадырова впервые за полгода зафиксирован на радарах – он полетел на Мальдивы.

Источник: Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на сайт по отслеживанию самолетов Radarbox, "Кавказ. Реалии"

Детали: Самолет бортовым номером RA-73417 вылетел из Грозного 1 февраля и приземлился в Москве. На следующий день самолет сел в Мале, столице Мальдивской республики. 5 февраля борт был замечен у Махачкалы. Место приземления неизвестно. Таким образом, Кадыров мог провести на Мальдивах три дня. 

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Доподлинно неизвестно, находился ли глава Чечни на борту. Однако, как утверждает издание, Кадыров уже несколько дней не появлялся на публике  – последняя видеозапись совещания с его участием была опубликована 1 февраля, в день вылета самолета Кадырова

"Радио свобода" отмечает, что Кадыров не раз был на Мальдивах. В частности, радары зафиксировали его самолет на островах 2 и 6 ноября 2021 года. Чаще глава Чечни бывает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Темы: КадыровСМИавиа
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