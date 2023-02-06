Самолет Кадырова был замечен на Мальдивах – СМИ

Самолет главы Чечни Рамзана Кадырова впервые за полгода зафиксирован на радарах – он полетел на Мальдивы.

Источник: Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на сайт по отслеживанию самолетов Radarbox, "Кавказ. Реалии"

Детали: Самолет бортовым номером RA-73417 вылетел из Грозного 1 февраля и приземлился в Москве. На следующий день самолет сел в Мале, столице Мальдивской республики. 5 февраля борт был замечен у Махачкалы. Место приземления неизвестно. Таким образом, Кадыров мог провести на Мальдивах три дня.

Доподлинно неизвестно, находился ли глава Чечни на борту. Однако, как утверждает издание, Кадыров уже несколько дней не появлялся на публике – последняя видеозапись совещания с его участием была опубликована 1 февраля, в день вылета самолета Кадырова

"Радио свобода" отмечает, что Кадыров не раз был на Мальдивах. В частности, радары зафиксировали его самолет на островах 2 и 6 ноября 2021 года. Чаще глава Чечни бывает в Объединенных Арабских Эмиратах.