Самолет Кадырова был замечен на Мальдивах – СМИ

Самолет главы Чечни Рамзана Кадырова впервые за полгода зафиксирован на радарах – он полетел на Мальдивы.

Источник: Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на сайт по отслеживанию самолетов Radarbox, "Кавказ. Реалии"

Детали: Самолет бортовым номером RA-73417 вылетел из Грозного 1 февраля и приземлился в Москве. На следующий день самолет сел в Мале, столице Мальдивской республики. 5 февраля борт был замечен у Махачкалы. Место приземления неизвестно. Таким образом, Кадыров мог провести на Мальдивах три дня.

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Доподлинно неизвестно, находился ли глава Чечни на борту. Однако, как утверждает издание, Кадыров уже несколько дней не появлялся на публике – последняя видеозапись совещания с его участием была опубликована 1 февраля, в день вылета самолета Кадырова

"Радио свобода" отмечает, что Кадыров не раз был на Мальдивах. В частности, радары зафиксировали его самолет на островах 2 и 6 ноября 2021 года. Чаще глава Чечни бывает в Объединенных Арабских Эмиратах.