Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский не будет выступать на фестивале Сан-Ремо в Италии: зачитают его обращение

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 16:51

На международном музыкальном фестивале Сан-Ремо в Риме не будут показывать видеообращение президента Владимира Зеленского, зато ведущий мероприятия Амадео Себастьяни зачитает письменное послание украинского президента.

Об этом в понедельник объявил Стефано Колетта, руководитель развлекательного направления телевизионного партнера Сан-Ремо - телеканала Rai, пишет "Европейская правда".

"Мы ежедневно на связи с послом (заместителем министра иностранных дел Украины Андреем) Мельником. Вчера мы приблизились к определению формы выступления украинского президента: он направит не видео, а текст", - объявил Колетта на пресс-конференции.

Реклама:

Он уточнил, что Rai не будет вмешиваться в содержание высказываний Зеленского.

"Я считаю, что в наше время сложно иметь возможность цензурировать президента. Очевидно, что контроль касается эфира любой телевизионной программы перед ее выходом в эфир, но мне забавна мысль, что директор Rai может цензурировать президента", - добавил телевизионщик.

Напомним, что ранее против выступления Зеленского на Сан-Ремо выступил вице-премьер-министр Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини, который является давним поклонником президента РФ и критиковал итальянскую военную помощь Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Италии и Европы Сан-Ремо продлится с 7 по 11 февраля.

Темы: ЗеленскийИталиямузыка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: