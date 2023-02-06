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Зеленский не будет выступать на фестивале Сан-Ремо в Италии: зачитают его обращение

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 17:51

На международном музыкальном фестивале Сан-Ремо в Риме не будут показывать видеообращение президента Владимира Зеленского, зато ведущий мероприятия Амадео Себастьяни зачитает письменное послание украинского президента.

Об этом в понедельник объявил Стефано Колетта, руководитель развлекательного направления телевизионного партнера Сан-Ремо - телеканала Rai, пишет "Европейская правда".

"Мы ежедневно на связи с послом (заместителем министра иностранных дел Украины Андреем) Мельником. Вчера мы приблизились к определению формы выступления украинского президента: он направит не видео, а текст", - объявил Колетта на пресс-конференции.

Он уточнил, что Rai не будет вмешиваться в содержание высказываний Зеленского.

"Я считаю, что в наше время сложно иметь возможность цензурировать президента. Очевидно, что контроль касается эфира любой телевизионной программы перед ее выходом в эфир, но мне забавна мысль, что директор Rai может цензурировать президента", - добавил телевизионщик.

Напомним, что ранее против выступления Зеленского на Сан-Ремо выступил вице-премьер-министр Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини, который является давним поклонником президента РФ и критиковал итальянскую военную помощь Украине.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Италии и Европы Сан-Ремо продлится с 7 по 11 февраля.

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Темы: ЗеленскийИталиямузыка
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