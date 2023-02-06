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В оккупированное Новотроицкое прибыли агенты ФСБ и усиливают фильтрацию – Генштаб

Евгений КизиловПонедельник, 6 февраля 2023, 18:35
фото из россми

На оккупированных территориях Херсонской области россияне усиливают фильтрационные мероприятия. В частности, в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ РФ.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что агенты спецслужбы будут проводить в городе проверки населения с проукраинской позицией.

Также, по данным Генштаба, враг продолжает на оккупированных территориях принудительную паспортизацию населения. Так, в Кременной Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%.

А для пополнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. Так, в школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при поступлении на контрактную военную службу в виде назначения на сержантские должности.

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Темы: фильтрацияоккупациявойна
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