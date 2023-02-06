Из мавзолея пытались украсть Ленина – росСМИ

В Москве задержали пьяного мужчину, который заявил, что пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.

Источники: ТАСС и МК

Детали: Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля в районе полуночи. Полицейские обратили внимание на мужчину, который ходил рядом с мавзолеем, а потом подошел и попытался открыть дверь. Когда его остановили, он заявил, что хотел похитить тело Ленина.

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Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.