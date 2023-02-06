Из мавзолея пытались украсть Ленина – росСМИ
Понедельник, 6 февраля 2023, 19:12
В Москве задержали пьяного мужчину, который заявил, что пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади.
Детали: Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля в районе полуночи. Полицейские обратили внимание на мужчину, который ходил рядом с мавзолеем, а потом подошел и попытался открыть дверь. Когда его остановили, он заявил, что хотел похитить тело Ленина.
Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
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