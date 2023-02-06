Российский олигарх под санкциями ЕС до сих пор имеет гражданство Латвии

Российский миллиардер Петр Авен, который находится под санкциями Европейского Союза, в декабре 2022 года посещал Латвию для организации выставки коллекционных работ - выяснилось, что Авена до сих пор не лишили латвийского гражданства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV NET, говорится в расследовании латвийского канала TV3.

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину мэр латвийского Огрского края Эгил Хелманис в сотрудничестве с фондом Огрского художественного и исторического музея намеревался выставить фарфоровые произведения латышского искусства, которые принадлежали Авену.

Если бы произведения искусства привезли в Огрский музей, их надо было бы застраховать. Обычно эти расходы покрываются музеем. В этом случае это сделало бы самоуправление Огрского края, поскольку музей отказался от заключения каких-либо договоров с подсанкционным фондом - за нарушение санкций может также грозить уголовная ответственность.

В распоряжении TV3 также оказались фотографии встречи мэра Оргского края и подсанкционного российского олигарха. Оба также подтвердили факт встречи.

Против выставки Авена выступили как члены партии Хелманиса ("Национальное объединение"), так и министерство иностранных дел, и в последний момент выставку отменили. При этом Хелманис считает, что поступил правильно и что теперь "мы направляем санкции на работы латышских художников".

Несмотря на санкции, Авен имеет право легально въезжать в Латвию, потому что имеет латвийское гражданство. Еще в апреле 2022 года Сейм Латвии принял поправки о лишении гражданства Латвии лиц с двойным гражданством, которые оказывали различную поддержку государствам-агрессорам.

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Изменения в законе о гражданстве предусматривали, что решение о лишении гражданства Латвии принимает Управление по вопросам гражданства и миграции (PNLP) на основании заключения Службы государственной безопасности (VVD).

Только после выхода расследования TV3 в VVD заявили, что проводят оценку, есть ли основания для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена. "Оценка продолжается уже некоторое время, и сейчас ожидается заключение служб безопасности", - цитирует сообщение министерства внутренних дел Латвии агентство LETA.

Уже в прошлом году тогдашний министр юстиции Латвии Янис Борданс призвал тогдашнего министра внутренних дел Кристапа Эклонса не затягивать рассмотрение вопроса о лишении гражданства Авена, который внесен в списки лиц, подпадающих под международные санкции за поддержку действий России против Украины.

Петр Авен - один из олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина. Он является акционером Alfa Group, в которую входит один из крупнейших российских банков "Альфа-Банк". Авен был в кругу 50 богатейших предпринимателей России, которые регулярно встречались с хозяином Кремля, в том числе и 24 февраля прошлого года.