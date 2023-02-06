Европарламент начал подготовку к возможному визиту Зеленского - СМИ

Европейский парламент в понедельник начал приготовления на случай возможного визита президента Украины Владимира Зеленского, который официально не подтверждался.

Об этом два информированных источника сообщили агентству AP, пишет "Европейская правда".

Собеседники агентства объяснили, что планы имеют целью лишь подготовить Европарламент к приему Зеленского, если ситуация с безопасностью позволит ему принять участие в заседании органа в четверг.

"Когда он приедет, мы будем готовы", - сказал один из источников, подчеркнув, что из соображений безопасности любое решение может быть принято только в последний момент.

В четверг 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, где запланированные темы для обсуждения - Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США. Личное участие президента Украины в саммите позволило бы ему встретиться с руководителями всех членов Евросоюза.

Ранее в понедельник издание Financial Times сообщило о планах ЕС, чтобы Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров стран-членов на этой неделе. Источники издания подчеркнули, что проблемы с безопасностью могут сорвать визит украинского президента.

На прошлой неделе Зеленский допустил возможный личный визит в Брюссель для выражения благодарности за поддержку Украины, если будет шанс получить дальнобойное оружие и если визит позволит ситуация с безопасностью.