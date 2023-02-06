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Минобороны Британии опровергло фейк о гибели британских военных в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 21:08

В министерстве обороны Великобритании в понедельник опровергли фейковые сообщения о якобы гибели британских военнослужащих во время полномасштабных военных действий в Украине.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter пресс-службы британского оборонного ведомства.

"Ни один военнослужащий Вооруженных сил Великобритании не погиб в Украине. Британские военные, которые обучали Вооруженные силы Украины в рамках операции Orbital, покинули Украину в феврале 2022 года. Сейчас подготовка украинских новобранцев происходит в Великобритании под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

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Британское Минобороны так прокомментировало материал на турецком портале Hürseda Haber, который был опубликован еще 25 января (но российские СМИ начали его массово тиражировать только в понедельник).

В нем со ссылкой на данные израильской разведки утверждается, что со стороны Украины с начала активной фазы войны погибли 234 "военных инструктора НАТО" из США и Британии и 2458 "солдат НАТО".

Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

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Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

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