Землетрясение в Турции: жертв уже почти 2400
Понедельник, 6 февраля 2023, 22:57
В результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2379 человек.
Источник: Anadolu
Детали: Руководитель департамента по вопросам землетрясений и уменьшения рисков AFAD Орхан Татар сообщил, что сейчас количество погибших составляет 2316 человек, количество раненых - 13 293.
Количество обвалившихся зданий - 6216.
При этом из-под завала удалось спасти 7840 человек.
Обновлено: Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что во время землетрясений погибли 2 тысячи 379 человек, 14 483 - получили ранения.
Октай заявил, что 338 тысяч пострадавших от землетрясений были размещены в общежитиях, университетах и центрах убежища Министерства национального образования.
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Напомним:
- Рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.
- В Турции ранее было известно о более1,5 тыс. погибших, в Сирии - более 500.
- Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.
- МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.