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Землетрясение в Турции и Сирии: жертв уже более 4200

Алена МазуренкоВторник, 7 февраля 2023, 02:55
Землетрясение в Турции и Сирии: жертв уже более 4200
ФОТО: GETTY IMAGES

В результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2921 человека, а в Сирии - до 1293. 

Источники: AnadoluAl Jazeera

Детали: Руководитель департамента по вопросам землетрясений и уменьшения рисков AFAD Орхан Татар сообщил, что сейчас количество погибших составляет 2316 человек, количество раненых - 13 293.

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Количество обвалившихся зданий - 6216.

При этом из-под завала удалось спасти 7840 человек.

Обновлено: Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что во время землетрясений погибли 2 тысячи 379 человек, 14 483 - получили ранения.

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Октай заявил, что 338 тысяч пострадавших от землетрясений были размещены в общежитиях, университетах и центрах убежища Министерства национального образования.

Обновлено в 01:50. По информации Al Jazeera, в результате землетрясения в Сирии количество погибших возросло до 1293 человек, также известно о 3411 раненых.

Обновлено в 03:55. По информации Anadolu, количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 2921, ранены 15 834 человека. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

Напомним:

  • Рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.
  • В Турции ранее было известно о более1,5 тыс. погибших, в Сирии - более 500.
  • Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.
  • МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.

Темы: ТурциякатастрофыСирия
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