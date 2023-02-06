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Землетрясение в Турции: жертв уже почти 2400

Алена МазуренкоПонедельник, 6 февраля 2023, 22:57
ФОТО: GETTY IMAGES

В результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2379 человек.

Источник: Anadolu

Детали: Руководитель департамента по вопросам землетрясений и уменьшения рисков AFAD Орхан Татар сообщил, что сейчас количество погибших составляет 2316 человек, количество раненых - 13 293.

Количество обвалившихся зданий - 6216.

При этом из-под завала удалось спасти 7840 человек.

Обновлено: Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что во время землетрясений погибли 2 тысячи 379 человек, 14 483 - получили ранения.

Октай заявил, что 338 тысяч пострадавших от землетрясений были размещены в общежитиях, университетах и центрах убежища Министерства национального образования.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.
  • В Турции ранее было известно о более1,5 тыс. погибших, в Сирии - более 500.
  • Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.
  • МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может отправить в Турцию несколько десятков спасателей, которые помогут разбирать завалы после землетрясения.

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Темы: Турциякатастрофы
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