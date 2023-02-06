В результате мощного землетрясения в Турции количество подтвержденных погибших возросло до 2379 человек.

Источник: Anadolu

Детали: Руководитель департамента по вопросам землетрясений и уменьшения рисков AFAD Орхан Татар сообщил, что сейчас количество погибших составляет 2316 человек, количество раненых - 13 293.

Количество обвалившихся зданий - 6216.

При этом из-под завала удалось спасти 7840 человек.

Обновлено: Позже вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что во время землетрясений погибли 2 тысячи 379 человек, 14 483 - получили ранения.

Октай заявил, что 338 тысяч пострадавших от землетрясений были размещены в общежитиях, университетах и центрах убежища Министерства национального образования.

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