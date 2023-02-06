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Обстрелы Сумщины: за сутки – 55 "прилетов"

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 23:26
Обстрелы Сумщины: за сутки – 55 прилетов
Руины после обстрелов россиян, Иллюстративное фото GETTY

В течение 6 февраля россияне обстреляли 3 территориальные громады Сумской области, зафиксировано 55 "прилетов".

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: На территории Середино-Будской громады зафиксировано 38 автоматных и пулеметных очередей.

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По Краснопольской громаде россияне били из минометов, было 11 "прилетов".

Глуховскую громаду враг обстрелял из ствольной артиллерии, зафиксировано 6 "прилетов".

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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