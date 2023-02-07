В Германии учатся более 200 тыс. украинских школьников

Беттина Штарк-Ватцингер в Киеве. Фото с сайта Министерства образования и науки Украины

В Германии сейчас учатся около 203 тыс. детей из Украины, которые покинули дома из-за войны.

Источник: министр образования и исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер, которую цитирует издание DW

Детали: На брифинге в Киеве Ватцингер заявила, что по состоянию на начало 2023 года в Германии продолжают обучение около 203 тыс. украинских детей, которые сбежали от военных действий.

По ее словам, школьники имеют возможность учиться в Германии на украинском языке.

Прямая речь: "Конечно, у нас большое желание, чтобы эти дети не потеряли связь со своей родиной. Поэтому мы предлагаем им преподавание параллельно на украинском языке. В крупных городах местные украинские организации открыли воскресные школы для детей, а еще многие продолжают учиться в украинских школах дистанционно".

Напомним: Глава Минобразования Германии Беттина Штарк-Ватцингер 6 февраля посетила с визитом Киев.