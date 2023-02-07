За сутки в Донецкой области один гражданский погиб и 5 ранены

Один человек погиб и еще по меньшей мере 5 получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 6 февраля стало известно о еще 1 жителе Донецкой области, убитом россиянами в Бахмуте".

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Детали: Еще 5 человек в области получили ранения: по одному в Бахмуте, Торецке, Авдеевке, Приволье и Парасковиевке.

По состоянию на утро 7 февраля захватчики убили по меньшей мере 1 352 и ранили не менее 3 000 мирных жителей Донецкой области.

Эти данные не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.