Британия: Россия вряд ли сможет существенно повлиять на ход войны в ближайшие недели

Британская разведка считает маловероятным, что Россия будет способна нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны в течение ближайших недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании во вторник.

Разведка называет очень вероятным, что Россия пытается восстановить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Ее оперативной целью почти наверняка является захват остальных удерживаемых Украиной частей Донецкой области.

Однако, российским войскам удается продвигаться вперед лишь на несколько сотен метров в неделю. Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешных наступательных действий.

Высшее командование, вероятно, разрабатывает планы, требующие от недоукомплектованных, неопытных подразделений достичь нереальных целей через политическое и профессиональное давление, утверждается в сводке.

"Российские лидеры, вероятно, и в дальнейшем будут требовать масштабных наступательных действий. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны в течение ближайших недель", – считает британская разведка.

Накануне в британском ведомстве оценили, что российские силы в течение последней недели усложнили положение для защитников Бахмута.