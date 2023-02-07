Землетрясение в Турции: дипломаты разыскали шестерых украинцев, у части из них разрушено жилье

Посольство Украины в Турции разыскало шесть украинцев, не выходивших на связь после землетрясения.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По его словам, состояние украинцев "удовлетворительное, угроз для жизни нет", но у части разрушено жилье. Сейчас они поселились у турецких родственников, консул поддерживает с ними связь.

Реклама:

Общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми сейчас отсутствует, увеличилось до 27. Накануне речь шла о 24 таких сообщениях.

Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания.

Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала, уточнил Николенко.

ВИДЕО ДНЯ

По меньшей мере 2 921 человек погиб и 15 834 получили ранения в 10 провинциях Турции в результате серии сильных землетрясений, произошедших в южной части страны.

Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. После полудня толчки повторились, вызвав новые разрушения.