Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Землетрясение в Турции: дипломаты разыскали шестерых украинцев, у части из них разрушено жилье

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 09:22

Посольство Украины в Турции разыскало шесть украинцев, не выходивших на связь после землетрясения.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По его словам, состояние украинцев "удовлетворительное, угроз для жизни нет", но у части разрушено жилье. Сейчас они поселились у турецких родственников, консул поддерживает с ними связь.

Реклама:

Общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми сейчас отсутствует, увеличилось до 27. Накануне речь шла о 24 таких сообщениях.

Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания.

Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала, уточнил Николенко.

ВИДЕО ДНЯ

По меньшей мере 2 921 человек погиб и 15 834 получили ранения в 10 провинциях Турции в результате серии сильных землетрясений, произошедших в южной части страны.

Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. После полудня толчки повторились, вызвав новые разрушения.

Темы: Турциячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: