Поставки электроэнергии во Франции сократились из-за забастовки

Поставки электроэнергии во Франции сократились на 3,7 гигаватт, поскольку производство на двух атомных реакторах и нескольких тепловых станциях было снижено из-за забастовки против запланированной пенсионной реформы.

Об этом свидетельствуют данные энергокомпании EDF, опубликованные во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гидроэнергетический сектор EDF также опубликовал сообщение о забастовке в четверг в полдень.

Президент Эммануэль Макрон и его правительство во вторник подготовились к третьей волне общенациональных забастовок и протестов против планов заставить французов работать дольше до выхода на пенсию.

Железнодорожное сообщение будет нарушено, школьные занятия отменены, а поставки нефтеперерабатывающих заводов пострадают, поскольку работники различных секторов выйдут на забастовку, а профсоюзы вновь призвали общественность выйти на улицы в больших количествах.

Более миллиона человек вышли на марши в городах Франции в течение первых двух дней январских забастовок, поскольку усилилось давление общественности на правительство, которое настаивает на том, что оно будет стоять на своих позициях относительно основных положений пенсионной реформы.

В парламенте на рассмотрении депутатов находится более 20 тысяч поправок, подавляющее большинство из которых представляет левый альянс "Национальное объединение" (Nupes). Однако, поскольку реформа была включена в ежегодный законопроект о социальном обеспечении, правительство может направить его в Сенат уже через две недели.

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Идя на уступки консерваторам, премьер-министр Элизабет Борн предложила позволить некоторым людям, которые рано начинают работать, также рано выходить на пенсию - но законодатели от "Левых республиканцев" (LR) разделились во мнениях относительно того, является ли предложенный возраст начала трудовой деятельности в 20-21 год достаточно низким.